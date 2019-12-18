Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da halterci ikizler Cansel ve Aysel Özkan kardeşler, birbirlerine rakip oldukları Avrupa şampiyonasından madalya ile döndü.

U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'yla birlikte İsrail'in Eilat kentindeki Avrupa şampiyonasına katılan 17 yaşındaki çift yumurta ikizi Aysel ve Cansel Özkan, müsabakadan madalyayla döndü. Çocuk yaşta babalarının yaşamını yitirmesiyle birlikte Niğde'de sevgi evlerinde büyüyen ikizler, hem okula gidip hem spora yöneldi. Kısa sürede halterde dereceler elde eden ikizlerden Aysel, 64 kilogram kategorisinde 88 kilogram koparma, 101 kilogram silkme ile Türkiye rekortmeni oldu. Cansel ise geçen mart ayında ABD'de gerçekleştirilen yıldızlar dünya şampiyonası 55 kilogram kategorisinde 79 kilogram koparma, 91 kilogram silkme ile dünya şampiyonu oldu.

U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonasında birbirlerine rakip olan Aysel ve Cansel kardeşler, yine madalyayla döndü. 59 kilogramda yarışan Aysel Özkan koparmada altın madalya, silkmede bronz toplamda ise gümüş madalya aldı. Cansel Özkan ise koparmada bronz, silkmede gümüş, toplamda ise bronz madalya aldı.

Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten ikizler, başarılarında emeği geçen başta antrenörleri olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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