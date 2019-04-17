Halterci çift geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Halterde Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan Melike Berna Taştan, eşi Ahmet Taştan ile antrenörlük yaparak geleceğin şampiyon haltercilerini yetiştiriyor.

Tesadüfen gördüğü bir ilanla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenmanlarını takip ederek haltere ilgi duyan Melike Berna (22), kayınpederi Sıtkı Taştan (73) ve eşi Ahmet Taştan’ın (30) verdiği destekle kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Babası Sıtkı Taştan gibi halterde milli sporcu olan ve aynı zamanda antrenörlüğe devam eden Ahmet Taştan, 2014 yılında evlendiği sporcu eşi Melike Berna Taştan’a antrenmanlarında yardımcı oldu.

Halterde dereceler elde eden Melike Berna, kayınpederi ve eşi gibi tecrübelerini genç sporculara aktarmak için başvurduğu antrenörlük kursunu da başarı ile tamamladı.

Böylece antrenör olan Melike Berna, şu sıralar hamile olmasına rağmen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salonu’nda geleceğin şampiyon haltercilerini yetiştirmek için öğrencilerine eşi Ahmet Taştan ile halter eğitimi vermeye devam ediyor.

Melike Berna Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haltere olan tutkusu nedeniyle spordan kopamayıp hamileliğine rağmen antrenörlüğü sürdürerek tecrübelerini öğrencilerine aktarmaya devam ettiğini ifade etti.

- Taştan çifti doğacak çocuklarının da halterci olmasını istiyor

Eşiyle haltere başladığında tanışıp 5 yıl önce evlendiğini belirten Melike Berna Taştan, şöyle konuştu:

"Spor salonunun önünde tesadüf eseri bir duyuru gördüm ve başarabileceğimi düşünerek halter sporuna başladım. Hem kayınpederim olan Sıtkı Taştan hem de eşim Ahmet Taştan ile burada tanıştım. 2017 yılında Çorum’da yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda 75 kilo bayanlarda ikinci oldum. Ordu’da 2018’de yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası’da Türkiye şampiyonu oldum. 7 ay sonra da inşallah bir çocuğumuz olacak. Hamileliğim dolayısıyla geçici bir süreliğine bu sporu yapamıyorum, sadece antrenörlük yapıyorum. Hamilelik süreci bitince spor hayatıma eşimle antrenör olarak devam edeceğim. İnşallah dünyaya gelecek çocuğumuz da halter sporunu sever ve başarılı olur."

Genç kadının eşi Ahmet Taştan ise 18 yıldır halter ile ilgilendiğini ifade ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yaptığını aktardı.

Spora babası sayesinde başladığını aktaran Taştan, şunları kaydetti:

"Halter ile 50 yılı aşkın sürelik antrenörlüğü olan babam sayesinde tanıştığım için çok mutluyum. Avrupa’da ve Türkiye’de birçok başarı elde ettim. Yaklaşık 9 yıldır antrenörlük yapıyorum. Eşim ve yetiştirdiğim birçok sporcu Türkiye şampiyonu oldu. Eşim ve babam halterci, inşallah 7 ay sonra doğacak çocuğumuz da bizim sayemizde öğrenip bu spora devam edecek."

Sporcu Gülay Oruç da halter sporunun kendisine önemli katkılar sağladığını ve bu sporu çok sevdiğini anlatarak, Melike Berna ve eşi Ahmet Taştan çiftinin antrenörlük tecrübelerinden yararlandığını dile getirdi.

AA