Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar: 52 ilde faaliyet yapıyoruz

NEVŞEHİR, (DHA) -



TÜRKİYE Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, son 7 yıllık süreçte halterde önemli başarılara imza atıldığını belirterek, "Göreve geldiğimde 32 şehirde faaliyet yürütüyorduk, şimdi 53 ilde faaliyet yapıyoruz" dedi.

15 yaş altı Türkiye Yıldızlar Halter Şampiyonasına katılmak üzere Nevşehir’de bulunan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, halter sporunun bugünkü ve gelecekteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 yıldan beri Halter Federasyonu Başkanlığını yürüttüğünü söyleyen Taşpınar, Avrupa ve Dünya Halter Şampiyonalarında hedeflenen başarıların sağlanmaya başladığını söyledi.

'53 İLDE FAALİYET YAPIYORUZ'

Bu yıl içerisinde üst üste düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında alt yapıdan gelen sporcuların başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Taşpınar, "7 yıldan beri Halter Federasyonu başkanlığı yapıyorum. İlk dönemlerde elimizde milli takım yoktu, şampiyonalarda madalya almadan dönüyorduk. Ancak şimdi çok şükür alt yapıdan müthiş sporcular geliyor, Bunlar hem Avrupa’ da hem de dünya halter şampiyonalarında rekor kırarak geliyorlar. En son yıldızlarda ABD’ya yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında 20 madalya aldık. Fiji’de yapılan Dünya Gençler Şampiyonasında 21 madalya aldık. Batum’daki Büyükler Avrupa şampiyonasında 7 madalya aldık. Halterde elde ettiğimiz bu sonuçları bir önceki yıl ile karşılaştırdığımızda ileri doğru gidiyoruz. Göreve geldiğimde 32 şehirde faaliyet yürütüyorduk, şimdi 53 ilde faaliyet yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ BAŞARI SAĞLAMAK'

Geçmişte halter antrenman salonlarının üzüntü verici görüntüler içerisinde olmasına karşın yapılan bir dizi çalışmalarla salonlarının modern görünüme kavuşturulduğunu kaydeden Taşpınar, "Geçmişte hakikaten halter antrenman salonları çok kötü idi, üzüntü verici görüntüye sahipti. Şu anda çok lüks, şampiyonalar için dünyanın birçok yerine gidiyoruz, bizim antrenman salonlarımız çok iyi, her türlü alet ve malzeme var, ağırlıklar var, bu bakımdan çok iyi bir dönem yaşıyoruz. Alt yapıdan çok iyi sporcular geliyor ama biraz daha süreye ihtiyacımız var ki . Çocuklar büyüdüğü zaman ülkemizi büyükler kategorisinde çok iyi temsil etsinler. Hedefimiz her spor branşında olduğu gibi bizim hedefimizde halterde olimpiyatlarda başarı sağlamak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tamer Taşpınar'ın açıklamaları



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