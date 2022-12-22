Yaz transfer döneminde Ajax'tan, Borussia Dortmund'un yolunu tutan Sebastian Haller, sezon başı hazırlıklarında bir rahatsızlık geçirmiş ve testis kanserine yakalandığı belirtilmişti. Uzun bir süredir kemoterapi tedavisi gören yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren idmanlara başlayacak. Fildişili oyuncunun, kondisyon antrenmanları ile yeşil sahalara dönmesi bekleniyor.