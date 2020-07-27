Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya’nın Padova takımında oynayan Kübalı pasör çaprazının, başkent ekibinde 19 numaralı forma ile mücadele edeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fernando Hernandez Ramos, şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğu içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımdaki paydaşlarımla birlikte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Voleybola dört ay ara verdikten sonra nihayet yeniden başlayacağız, hem voleybola hem Halkbank macerama. Burada büyük beklentilerim var. Biz, bu yıl mümkün olduğu kadar unvan kazanmak istiyoruz. Bunu iyi kadro ile yapacağımıza inanıyoruz."

ANKARA (AA)