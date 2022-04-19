Milli Takım ve Halkbank'ın başarılı smaçörü Efe Bayram, AXA Sigorta Efeler Ligi'nden normal sezonun bitiminin ardından genel bir değerlendirmede bulundu. Kaptan takımı Halkbank'ın üst üste 24 maç kazanarak galip bitirdiği lig etabından, Avrupa Kupası'nda final başarısı ve Play-Off’la ilgili açıklamalarda bulundu...

'Özgüveni yüksek, başarıya aç bir takımız'

"Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. 26 maçın 24'ünde galip gelmek, normal sezonun bitimine 5 hafta kala liderliği garantilemek hafife alınmaması gereken bir başarı. Dürüst olmak gerekirse sezonun başında bu kadar uzun bir yenilmezlik serisine imza atabileceğimizi düşünmüyordum çünkü ligimizde gerçekten bizler gibi çok güçlü ve birbirine denk takımların olduğunu biliyorum. Fakat sezonun ilk maçıyla birlikte bunu yapabileceğimize inanmaya başladım. Özgüveni yüksek, başarmaya aç bir takımız. Bu özelliğimizin kilit noktamız olduğunu düşünüyorum ve bu başarılarımızı Play-Off etabına da yansıtmak istiyoruz"

'Üzerimizde büyük bir baskı varmış gibi oynadık'

"Lig etabında ve Avrupa maceramızda final etabının son maçına kadar inanılmaz işler yaptık. 3-0'lık galibiyetle ayrıldığımız ilk maçtan büyük bir avantajla Fransa'ya gittik. Üzerimizde herhangi bir baskı yoktu, takımca sadece kupayı kazanmaya odaklanmıştık. Maçın başlamasıyla rakip takımın baskıları başladı. Normalde alışık olduğumuz kalabalık seyirci ortamlarında ilk defa yabancı gibiydik. Üzerimizde büyük bir baskı, stres varmış gibi oynadık ve bu da sonuca olumsuz olarak yansıdı. Sadece 2 set almamız yeterliydi fakat başaramadık, altın sette de 3 kez maçı kazanma fırsatı yakaladık değerlendiremedik. Böylesine önemli bir maçı, Avrupa kupasını kaybettiğimiz için tabii ki de çok üzüldük ama şu an bizim için bu süreci en kısa sürede unutup sezonun en önemli periyoduna odaklanma zamanı.”

'Servis ve blokta bizim gibi güçlü bir ekip'

"Lig etabında aldığımız son mağlubiyette Avrupa finalini kaybetmenin çok büyük bir etken olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel ve mental olarak gerçekten çok zor bir dönemden geçtik, daha sonrasında İzmir'de böyle güçlü bir takıma karşı oynamak pek kolay olmadı. Play-Off etabında Arkas'a karşı oynayacak olmak beni ekstra motive ediyor çünkü bizi daha önce yenmiş bir takıma karşı oynayacağız. Takım arkadaşlarımın da benim gibi düşündüğüne eminim. Servis ve blokta bizim gibi güçlü bir takıma karşı 2, seri 1-1 olursa 3 maç oynayacağız.”