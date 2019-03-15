Halkbank - Ziraat Bankası maç sonucu: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası’nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

15 Mart 2019, Cuma 21:35
- A +
Halkbank - Ziraat Bankası maç sonucu: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası’nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Halkbank’ın yarı finaldeki rakibi, Arkas Spor-Fenerbahçe maçının kazananı olacak.

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir

Halkbank: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)

Setler: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)

Süre: 123 dakika (27, 37, 31, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.