Halkbank taraftar desteği istiyor

Voleybol Efeler Ligi’nde Halkbank, yarın yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile mücadele edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı başkent ekibinin kazanması halinde seri üçüncü maça taşınacak.

Fenerbahçe’nin galibiyeti durumunda ise İstanbul ekibi adını finale yazdıracak.

İstanbul’da oynanan ilk maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

- Oyunculardan taraftarlara çağrı

Halkbank’ın oyuncularından Kemal Kayhan ve Guillaume Quesque, taraftarlara çağrı yaparak tribünlerde destek istedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk maçta aldıkları yenilgiyi bir iş kazası olarak değerlendiren Kemal Kayhan, "O maçta iyi oynamamıştık fakat rövanşa takım olarak iyi hazırlandık. Bizim öncelikli hedefimiz finale çıkmak. Bunun için gerekli mücadeleyi sahaya yansıtacağımızı camiamızın bilmesini istiyorum. Bizim için büyük önem arz eden maçta taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını biliyor, buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank’ın Fransız oyuncusu Guillaume Quesque de karşılaşmayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ankara’da oynayacağımız maçın önemi büyük. Bir voleybol şöleni yaşanacağını düşünüyorum. Evet, biz sahada olacağız ama bu şölenin başrol oyuncusu taraftarlarımız olacak. Onlarla daha güçlü oluyoruz. Örneklerini defalarca yaşadık. O nedenle, ’Haydi Ankara, Halkbank için salona’ çağrısında bulunuyorum."

AA