Halkbank-Tallinn Teknik Üniversitesi maç sonucu: 3-0

Halkbank, CEV Challenge Kupası çeyrek finalin ilk maçında, Estonya'nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını 25-20, 25-18, 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı. Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 15.00'da Ankara'da oynanacak.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)
HALKBANK: Selçuk, Bruno, Furkan, Hernandez, Efe, Vigrass, Volkan (L), Caner (L) (Abdullah, Yiğit)
TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Perillus, Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Lepp (L) (Kais, Saar (L))
SETLER: 25-20, 25-18, 25-17
SÜRE: 67 dakika (23', 23', 21')