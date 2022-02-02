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Halkbank-Tallinn Teknik Üniversitesi maç sonucu: 3-0

Halkbank, CEV Challenge Kupası çeyrek finalin ilk maçında Tallinn Teknik Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Halkbank-Tallinn Teknik Üniversitesi maç sonucu: 3-0

Halkbank, CEV Challenge Kupası çeyrek finalin ilk maçında, Estonya'nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını 25-20, 25-18, 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı. Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 15.00'da Ankara'da oynanacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)

HALKBANK: Selçuk, Bruno, Furkan, Hernandez, Efe, Vigrass, Volkan (L), Caner (L) (Abdullah, Yiğit)

TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Perillus, Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Lepp (L) (Kais, Saar (L))

SETLER: 25-20, 25-18, 25-17

SÜRE: 67 dakika (23', 23', 21')

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