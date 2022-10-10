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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

10 Ekim 2022, Pazartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Ma’a, Nicolas Bruno, Mert Matic, Aziz Nimir Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen (L), Mustafa Koç)

Spor Toto: Pavel Kuklinski, Özkan Hayırlı, Bozidar Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bidak, Muhammet Kaya (Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Yalçın (L), Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Amel Dautefendic, Muhammed Aray (L)

Setler: 25-12, 25-19, 25-20

Süre: 76 dakika (22, 27, 27)

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