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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Halkbank, Spor Toto’yu 3-0 yendi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 00:29 Son Güncelleme:
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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Halkbank, Spor Toto’yu 3-0 yendi. Grubu birinci bitiren Halkbank ile ikinci tamamlayan Spor Toto çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam)

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic (Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)

Setler: 25-11, 25-16, 25-17

Süre: 79 dakika (21, 28, 30)

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