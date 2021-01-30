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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto’yu 3-0 yendi.

30 Ocak 2021, Cumartesi 19:44 Son Güncelleme:
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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto’yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Halkbank: Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, De Souza, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Dautefendic, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-19, 25-22, 25-23

Süre: 80 dakika (27, 26, 27)

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