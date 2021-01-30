Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Halkbank, sahasında Spor Toto’yu 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Halkbank: Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, De Souza, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Dautefendic, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-19, 25-22, 25-23
Süre: 80 dakika (27, 26, 27)