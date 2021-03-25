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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6’ncılık etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.

25 Mart 2021, Perşembe 18:19 Son Güncelleme:
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Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6’ncılık etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 3 Nisan Cumartesi, eşitlik olması halinde üçüncü karşılaşma 6 Nisan Salı günü oynanacak.

Öte yandan, Halkbank’ta Aslan Ekşi, maçın 3. setinde ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği voleybolcunun durumunun çekilecek MR sonucunun ardından netleşeceği bildirildi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

Halkbank: Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Gökhan Gökgöz)

Spor Toto: Bruno, Sercan Bıdak, De Souza, Kadir Cin, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Dautefendic, İbrahim Emet, Kemal Kayhan, Ali Yılmaz Deniz)

Setler: 25-23, 26-28, 25-20, 20-25, 10-15

Süre: 139 dakika (26, 35, 32, 29, 17)

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