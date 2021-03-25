Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6’ncılık etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 3 Nisan Cumartesi, eşitlik olması halinde üçüncü karşılaşma 6 Nisan Salı günü oynanacak.
Öte yandan, Halkbank’ta Aslan Ekşi, maçın 3. setinde ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği voleybolcunun durumunun çekilecek MR sonucunun ardından netleşeceği bildirildi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
Halkbank: Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Oğuzhan Karasu, Gökhan Gökgöz)
Spor Toto: Bruno, Sercan Bıdak, De Souza, Kadir Cin, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Dautefendic, İbrahim Emet, Kemal Kayhan, Ali Yılmaz Deniz)
Setler: 25-23, 26-28, 25-20, 20-25, 10-15
Süre: 139 dakika (26, 35, 32, 29, 17)