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Halkbank, Şampiyonlar Ligi’nde liderliğe yükseldi!

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubunda oynanan karşılaşmada, Polonyalı rakibi Zawiercie’yi 3-2 mağlup ederek grubunda liderliğe yükseldi.

12 Ocak 2023, Perşembe 11:26 Son Güncelleme:
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Halkbank, Şampiyonlar Ligi’nde liderliğe yükseldi!

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Halkbank’tan Micah Ma’a seçildi.

HALKBANK – ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE: 3-2

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Tibor Halàsz (Macaristan) ve Mari de las Olas Rodriguez (İspanya)

HALKBANK: Micah Ma’a, Nicolas Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Marko Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi Yunus Emre Tayaz,)

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE: Kwolek Bartosz, Zinisozol Mlosz, Tavares Rodrigues. Uros Kovacevic, Michal Szalacha, Dawid Konarski (Santiago Danani, Patrym Laba, Michal Kozlowski, Dawid Dulski))

SETLER: 21-25, 25-23, 23-25, 25-23, 19-17

SÜRE: 2 saat 52 dakika (31′ 32′ 37′ 42′ 30′)

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki altıncı maçında 25 Ocak Çarşamba günü Bulgaristan’ın Hebar PAZARDZHIK Pazardzhik takımını konuk edecek.

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