Halkbank, Şampiyonlar Ligi’nde liderliğe yükseldi!

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Halkbank’tan Micah Ma’a seçildi.
HALKBANK – ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE: 3-2
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Tibor Halàsz (Macaristan) ve Mari de las Olas Rodriguez (İspanya)
HALKBANK: Micah Ma’a, Nicolas Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Marko Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi Yunus Emre Tayaz,)
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE: Kwolek Bartosz, Zinisozol Mlosz, Tavares Rodrigues. Uros Kovacevic, Michal Szalacha, Dawid Konarski (Santiago Danani, Patrym Laba, Michal Kozlowski, Dawid Dulski))
SETLER: 21-25, 25-23, 23-25, 25-23, 19-17
SÜRE: 2 saat 52 dakika (31′ 32′ 37′ 42′ 30′)
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki altıncı maçında 25 Ocak Çarşamba günü Bulgaristan’ın Hebar PAZARDZHIK Pazardzhik takımını konuk edecek.