Halkbank, Oğuzhan Karasu’yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen milli voleybolcu Oğuzhan Karasu’yu transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Karasu, nasıl bir camiaya geldiğini bildiğini ve buna layık olmak için tüm gücüyle çalışacağını belirterek, "Her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takıma geldim. Halkbank kadrosunda yer aldığım için çok mutluyum. Bu sezon da katılacağı tüm yarışlarda favori sayılabilecek bir kadromuz, fakat daha da önemlisi ismimiz var. Dolayısıyla, tüm enerjimizi yansıtıp bu güzide takımı zirveye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



