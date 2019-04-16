Halkbank - Karayolları maç sonucu: 3-2

Halkbank, Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre maçında Karayolları'nı 3-2 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Fatih Yayla, Caner Çildir
Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Kai, Aslı Kocaoğlu)
Karayolları: Marina, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin)
Setler: 25-23, 22-25, 20-25, 27-25, 15-12
Süre: 132 dakika (29, 28, 25, 31, 19)