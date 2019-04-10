Halkbank filede hedefe odaklandı

Voleybolda Efeler Ligi’nin son şampiyonu Halkbank, aynı mutluluğu bu sezon da yaşamanın hesaplarını yapıyor.

Halkbank Başantrenörü Alberto Giuliani, Fenerbahçe ile oynayacakları play-off yarı final maçları öncesi değerlendirmede bulundu.

Giuliani, sakat oyuncularının büyük bölümünün iyileşip yeniden takıma katıldığına işaret ederek, "Oyunda dengemizi kurmaya çalışıyoruz. Ziraat Bankası’na karşı çeyrek finalde seviyemizi yükselttik. Son günlerde yaptığımız antrenmanlarda istediğim takımı görmeye başladım. Hepimiz hedefe kilitlendik." ifadelerini kullandı.

Serinin ilk maçını deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Giuliani, "Seride maçların ilki hep en önemlisidir. İlk karşılaşmayı evde oynamak büyük avantajdır. Fenerbahçe evinde taraftarlarının da desteğiyle ilk zaferi almak için savaş verecektir. Kısaca bizi yenmek için motivasyonları çok yüksek olacak. Ayrıca Malatya’da, Türkiye Kupası’nda aldıkları galibiyetin şans eseri olmadığını kanıtlamak adına ellerinden geleni yapacaklarından eminiz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe’nin sezon boyunca performansını değerlendiren İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:

"Halkbank ile anlaşmaya imza attıktan sonra benimle yapılan ilk röportajda da belirtmiştim; ’Fenerbahçe bizim en büyük rakibimiz olur.’ diye. Çünkü bu sezon Avrupa kupalarında yer alamadılar ve şu anda bizden, Galatasaray ve Arkas Spor’dan çok daha az yorgun durumdalar. Yarı finaldeki diğer üç takımdan yaklaşık 10 maç daha az oynadılar. Ayrıca yeni transferleri Hidalgo Oliva’nın gelişiyle takım dengesini yakaladılar. Oynadıkları maçların biri hariç hepsini kazandılar."

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda yarın oynanacak serinin ilk maçı saat 14.00’te başlayacak.

AA