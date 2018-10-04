Halkbank - Fenerbahçe maç sonucu: 3-1

İnegöl Belediyesi sponsorluğunda Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın açılış maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

04 Ekim 2018, Perşembe 19:18
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İnegöl Belediyesi sponsorluğunda Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın açılış maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. 

Salon: İnegöl 

Hakemler: Ali Bağde, Ali İhsan Göze 

Halkbank: Burutay Subaşı, Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Efe Bayramoğlu) 

Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Wouter, Klınkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın) 

Setler: 18-25,36-34,25-17,27-25 

Süre: 121 dakika (24,38,31,28) 

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