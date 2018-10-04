Halkbank - Fenerbahçe maç sonucu: 3-1

İnegöl Belediyesi sponsorluğunda Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın açılış maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Ali Bağde, Ali İhsan Göze
Halkbank: Burutay Subaşı, Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Efe Bayramoğlu)
Fenerbahçe: Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Wouter, Klınkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)
Setler: 18-25,36-34,25-17,27-25
Süre: 121 dakika (24,38,31,28)