Halkbank - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Malatya’da oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 19-25, 23-25, ve 20-25 setlerle 3-0 mağlup eden Galatasaray adını finale yazdırdı.

16 Mart 2019, Cumartesi 21:29
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Halkbank - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım

HALKBANK: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)

FENERBAHÇE: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

SETLER: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26

SÜRE: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

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