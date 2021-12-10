Halkbank, CEV Challenge Kupası 16’li finaller turu ikinci maçında, Bosna Hersek temsilcisi Ok Bosna Sarajevo takımını 3-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. İlk karşılaşmadan da 3-0’lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz, Challenge Kupası 8’li Finaller Turu’nda Avusturya ekibi Union Raiffeisen Waldviertel takımı ile eşleşti.

OK Bosna Sarajevo Halkbank: 3-0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Eirini Moula (Yunanistan)

Ok Bosna Sarajevo: Bezdrob, Merdanovaic, Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic, Amar Hasanovic (L) (Hajdarevic, Bogunic, Corbo, Dautbasic)

Halkbank: Mustafa, Selçuk, Yiğit, Oğuzhan, Vucicevic, Abdullah, Caner (L), Volkan (L) (Aslan, Efe)

Setler: 20-25, 14-25, 15-25

Süre: 63 dakika (23′, 20′,20′)