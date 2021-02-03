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Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

03 Şubat 2021, Çarşamba 18:36 Son Güncelleme:
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Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh, Murat Karakaya)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Alisson, Uğur Kılınç, Berk Dilmenler, Gazmend, Murathan Kısal (Çağatay Durmuş, Serkan Ramazan Kılıç, Esat Dalgıç, Fatih Cihan)

Setler: 25-23, 25-16, 25-17

Süre: 77 dakika (27, 24, 26)

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