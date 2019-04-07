Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.

07 Nisan 2019, Pazar 19:21
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Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri

HALKBANK: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira ( Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Desislava, Seda Arısoy)

SETLER: 18-25, 25-17, 20-25, 14-25

SÜRE: 107 dakika (25, 28, 28, 26)

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