Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Play-Off finaline yükseldi

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Play-Off 1/4 Etabı, bugün Halkbank-Arkas Spor eşleşmesinde oynanan 3'üncü maçla sona erdi. 3’üncü maçı kazanarak seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off finalinde oynamaya hak kazandı.

Bu sonuçların ardından Halkbank ile Ziraat Bankkart takımları Play-Off finalinde; Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor takımları Play-Off 3'üncülük-4'üncülülük etabında mücadele edecek.

İSTANBUL, (DHA)