Halkbank: 3 - Ziraat Bankası: 2

Halkbank, play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankası’nı 3-2 mağlup etti ve seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

02 Nisan 2019, Salı 23:13
- A +
Halkbank: 3 - Ziraat Bankası: 2

Halkbank, play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankası’nı ağırladı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Halkbank, seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Baranowicz, Efe Bayram, Quesque)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Selim Demir, Kazemi, Enes Atlı, Umut Şahin)

Setler: 24-26, 25-20, 18-25, 25-19, 17-15

Süre: 152 dakika (33, 32, 29, 33, 25)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.