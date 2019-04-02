Halkbank: 3 - Ziraat Bankası: 2

Halkbank, play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankası’nı ağırladı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Halkbank, seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Halkbank: Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Baranowicz, Efe Bayram, Quesque)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Selim Demir, Kazemi, Enes Atlı, Umut Şahin)
Setler: 24-26, 25-20, 18-25, 25-19, 17-15
Süre: 152 dakika (33, 32, 29, 33, 25)