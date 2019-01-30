Halkbank: 3 - United Volleys: 1

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Almanya ekibi United Volleys’i 3-1 mağlup etti.

30 Ocak 2019, Çarşamba 19:54
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Halkbank: 3 - United Volleys: 1

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Almanya ekibi United Volleys’i 3-1 mağlup etti.

Almanya’daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu’ndaki ikinci galibiyetini aldı.

Başkent ekibi, gruptaki 5. maçında Belçika ekibi Knack Roeselare ile 14 Şubat’ta deplasmanda karşılaşacak.

Halkbank: 3 - United Volleys: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Arslan Ekşi, Quesque)

United Volleys: Schwarz, Escher, Kocian, Karlitzek, Van Berkel, Mrdak (Zenger, Buculjevic, Syftestad, Fragkos, Henning)

Setler: 25-12, 23-25, 25-22, 25-21

Süre: 103 dakika (21, 29, 25, 28)

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