Halkbank: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. hafta açılış maçında Halkbank, konuk ettiği İnegöl Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

28 Şubat 2020, Cuma 21:03 Son Güncelleme:
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Halkbank: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. hafta açılış maçında Halkbank, konuk ettiği İnegöl Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Halkbank: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov, Metin Toy)

İnegöl Belediyespor: Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Berkan Bozan)

Setler: 25-23, 25-19, 25-23

Süre: 85 dakika (29, 25, 31)

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