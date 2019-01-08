Halkbank: 2 - Ziraat Bankası: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 12. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Halkbank’ı 3-2 yendi.

08 Ocak 2019, Salı 21:19
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Halkbank: 2 - Ziraat Bankası: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 12. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Halkbank’ı 3-2 yendi.

Halkbank: 2 - Ziraat Bankası: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Halkbank: Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Vefa Yılmaz)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Ümit Demir, Selim Demir, Enes Atlı, Kazemi)

Setler: 21-25, 25-17, 25-17, 19-25, 14-16

Süre: 140 dakika (32, 29, 29, 28, 22)

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