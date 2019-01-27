Halkbank: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Çanakkale Belediyespor, Halkbank’ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

27 Ocak 2019, Pazar 18:40
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Halkbank: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Çanakkale Belediyespor, Halkbank’ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Halkbank: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim Ünal

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur Doğan, Simge Yalçın, Simon)

Çanakkale Belediyespor: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)

Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 19-25

Süre: 108 dakika (29, 24, 28, 27)

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