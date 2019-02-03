Halkbank: 1 - Beşiktaş: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş, deplasmanda Halkbank’ı 3-1 yendi.

03 Şubat 2019, Pazar 19:10
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Halkbank: 1 - Beşiktaş: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş, deplasmanda Halkbank’ı 3-1 yendi.

Halkbank: 1 - Beşiktaş: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Ayşim Erginay

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Simon)

Beşiktaş: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe)

Setler: 18-25, 22-25, 25-20, 28-30

Süre: 137 dakika (26, 33, 30, 48)

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