Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.
Halkbank: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Yasin İlhan
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Duygu Nur Doğan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Ceyda Demirhan)
Setler: 23-25, 21-25, 20-25
Süre: 93 dakika (35, 29, 29)