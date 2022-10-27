Halit Kıvanç’a son görev bugün

Türk spor basınının efsane ismi Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. 97 yaşında aramızda ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlenecek. Ardından Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Basın Şeref Kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Halit Kıvanç, aynı zamanda Fenerbahçe yüksek Divan Kurulu üyesiydi.