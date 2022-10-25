Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Usta gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç'ın yaşamını yitirdiği haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Halit Kıvanç kimdir?

1925 yılında İstanbul'da doğan Halit Kıvanç, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikerliğini yıllarca sürdürdü. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından olan Kıvanç; yazar, belgeselci ve sinemacı Ümit Kıvanç'ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesini (Türkiye Spor) çıkardı.

Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Türkiye'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ilklerin adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan ilk sunan spiker konumunda.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü. 1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlendi.