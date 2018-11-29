UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5'inci haftasında FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Rosenborg sahasında Celtic'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yaptı.

Lerkendal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Celtic rakibini 1-0 mağlup ederek B Grubu'nda ilk iki iddiasını devam ettirdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Scott Sinclair kaydetti.