Halis Özkahya'nın yönettiği maçta kazanan Celtic

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5'inci haftasında FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Rosenborg sahasında Celtic'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yaptı.

29 Kasım 2018, Perşembe 23:04
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Halis Özkahya'nın yönettiği maçta kazanan Celtic

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5'inci haftasında FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Rosenborg sahasında Celtic'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken yaptı.

Lerkendal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Celtic rakibini 1-0 mağlup ederek B Grubu'nda ilk iki iddiasını devam ettirdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Scott Sinclair kaydetti.

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