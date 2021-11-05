Süper Lig 'in 12. hafta heyecanı bugün başladı. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı sahasında ağırladı. Art arda oynadığı Hatay, Giresun ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkaramayan Erol Bulut'un öğrencileri, İstanbul ekibine karşı patladı.

Kırmızı-Siyahlılar 37'de Joao Figueiredo ve 86'da Steven Caulker'ın golleriyle 2-0 kazandı. Kasımpaşa ise yeni hocası Hakan Kutlu ile geçen hafta Yeni Malatya karşısında galibiyet alırken, bugün mağlubiyeti tattı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

25' Sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım’ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.

32' Ev sahibi Gaziantep FK’li Djilobodji’nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

35' Kasımpaşa’nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç’ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok’un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

GOL

37' Ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK’nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo’na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk devre sona erdi.

GOL

86' Steven Caulker attı, farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

90' Mücadelenin sonuna +9 eklendi.

90+4' Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya 5 dakika daha olmasına rağmen maçı bitirdi.

Soyunma odasına giden futbolcular geri çağrıldı ve oyun yeniden başladı.

Karşılaşma sona erdi.

Maçın ardından da Gaziantep cephesi sosyal medya hesabından karşılaşmanın sonunu esprili bir dille, 'Umarız bu kez gerçekten bitmiştir' şeklinde duyurdu.











