Halis Özkahya, Azerbaycan - Fransa 21 yaş altı maçına görevlendirildi

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Azerbaycan ile Fransa takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Arena Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.