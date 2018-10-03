Şampiyon jokey Halis Karataş dün 46 yaşına girdi. Aralık ayının ilk haftası vizyona girmesi planlanan “Bizim İçin-Boldi” filminin montaj sonrası ilk görüntülerini aile fertleri ve dostlarıyla birlikte izleyen Halis Karataş’a izleme sonrası filmin yapımcısı “Ay Yapım” sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Türk atçılığının duayen ismi merhum Özdemir Atman, şampiyon jokey Halis Karataş ve merhume Begüm Atman Karataş’ın hikayesine odaklanarak çekilen “Bizim İçin/ Bold Pilot” filminde Halis Karataş'ı Ekin Koç, merhume Begüm Atman Karataş’ı Zeynep Farah Abdullah, merhum Özdemir Atman’ı ise usta aktör Fikret Kuşkan canlandırdı.

Biz de bu vesileyle ünlü jokeyimize mutlu yıllar ve ailesiyle nice güzel doğum günleri diliyoruz.

Fanatik Hipodrom / ÖZEL HABER