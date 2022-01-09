Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta, Önder Karaveli ile Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Halim Okta mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takımın çok başarılı oynadığına değinen Halim Okta, "Bugün takımımız çok başarılı oynadı. Maçın genelinde üstündük. Çok talihsiz iki gol yedik. Duran top golü bile değil bence. Şans eseri goller." sözlerini söyledi.

"Batshuayi için şansız bir gündü"

Batshuayi için şanssız bir gün olduğunu vurgulayan Halim Okta, "Oyuncularımız, değerli oyuncular. Bu oyunu bekliyorduk ve bizi yanıltmadılar. Bugün Batshuayi için şansız bir gündü. Birçok gol atabilirdi. Futbolun kuralı bu işte... Eğer fırsat yakaladığınızda atamazsanız, maalesef kalenizde gol oluyor." dedi.

"Sahaya 11 kişi çıkabildikçe, bizim için bir problem yok"

Takımdaki eksiklere de değinen Okta, "Bizdeki oyuncu sayısının eksilmesi için her türlü ortam sağlanıyor. Virüs, grip, sakatlık… Her hafta başka bir şey bulabiliyoruz. Onlar bizi buluyor. Sahaya 11 kişi çıkabildikçe, bizim için bir problem yok." ifadelerinde bulundu.

Emirhan açıklaması

Süper Kupa maçının ardından çıktığı ilk Süper Lig maçında da adından sıkça söz ettiren 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ile ilgili yorumlarda bulunan Halim Okta, "Emirhan altyapıdan kazandırdığımız oyunculardan biri ama sonuncusu değil." sözlerini sarf etti.

"Futbolun kaderi böyle"

Halim Okta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bir bölümünde topa daha hakim olan, pozisyon bulan taraf bizdik. Çok güzel goller attık. Birçok gol pozisyonuna girdik, bunları değerlendiremedik. İki tane duran toptan gol yedik. Orada biraz daha dikkatli olabilseydik bireysel olarak hataları engelleyebilseydik maçı kazanmamız çok kolay olurdu. Futbolun kaderi böyle. Golü bulduğumuz yeterli sayıdaki pozisyonu değerlendiremezsek maalesef kalemizde gol oluyor. Maç 2-2 berabere bitti. İzleyenler için güzel bir maç oldu. Beşiktaş için de güzel bir maç oldu. Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıdaki oyuncularımızla çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rizespor’u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

"Çok iyi oyuncular yetişiyor"

"Biz özkaynak düzeyindeki oyuncularımıza çok güveniyoruz. Biz Beşiktaş’ın kadrosunda bugün gibi 9 oyuncu olmasını tercih ederiz. Bütün arzumuz o yönde ama ilerleyen yıllarda da bunu başaracağımızı düşünüyorum. Çok iyi oyuncular yetişiyor. Bugün vitrine çıkan, 3 ün önce de kupa maçına çıkan Emirhan’dı. Arkasından Ege, Emirhan Delibaş, birkaç yıl öncesinden kaleci Ersin, Rıdvan ve şu anda onlar gibi birer yaş küçük oyuncularımız da geliyor. Çok kısa sürede inşallah onları kamuoyuyla tanıştırma fırsatı bulacağız."

"Montero orada gereksiz bir müdahalede bulundu"

Maç sonunda yaşanan gerginlik hakkında konuşan Okta, "Hakemin yönetimiyle ilgili çok şey söylemek istemiyorum ama son anda çıkan gerginliğin çıkmasına gerek yoktu. Anlık gelişen bir olaydı. Bir faul oldu ama bizim oyuncumuz Montero orada gereksiz bir müdahalede bulundu. Böyle bir olay yaşansın istemezdik. Spor centilmene başlayıp bitmeli. Zaman zaman sinirler gerilince maalesef böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

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