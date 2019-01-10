Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’dan Burak Yılmaz’ı, PSV’den de Isimat Mirin’i kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek hattını güçlendirmek için soluğu İtalya’da alan Başkan Fikret Orman’ın, İtalya Serie A ekibi Milan’ın genç yıldızı Alen Halilovic ve temsilcisi Mirsad Türkcan’la birlikte Milano’da bir restorandan çıkarken görüntülenmesi olay yaratmıştı.

Konuyla ilgili olarak transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Başkan Fikret Orman’la birlikte aynı karede yer alan menacer Mirsad Türkcan, FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

‘Bir görüşme yapmadık’

Türkcan, “Beşiktaş’la Halilovic transferi konusunda bir görüşme yapmadık. Halilovic’le o esnada orada bulunmamız tesadüftü” ifadelerini kullandı. Orman’la birlikte İtalya’da bulunan Asbaşkan Umut Güner de Halilovic konusuyla ilgili olarak FANATİK’e, “Halilovic gündemimizde yer alan bir futbolcu değil” diyerek genç 10 numara için girişimde bulunmadıklarını söyledi. Halilovic transferi konusunda hem oyuncunun menaceri hem de Beşiktaş cephesinden olumsuz mesajlar verilse de konuyu yakından takip eden İtalyan basını, genç futbolcunun Siyah- Beyazlılar’a yakın olduğunu belirtiyor.

Karius ve Adriano’yu takip etti

Gizli olarak yapılan görüşmenin basına sızmasının ardından 22 yaşındaki yıldız adayının kulübü Milan’dan tepki gelmemesi için temasların yalanlandığını belirten Tuttomercatoweb yazarı Gaetano Mocciaro, transferin gerçekleşme durumunun olduğunu belirtiyor. Görüşmenin ardından Halilovic’in Beşiktaş’taki Loris Karius ve Adriano’yu Instagram hesabından takip etmeye başlaması da İtalyan basının düşüncelerini doğruladı.