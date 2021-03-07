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Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Haliliye Belediyespor’u 3-0 yendi.

07 Mart 2021, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Haliliye Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Efe Er, Göktuğ Polat)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maat, İbrahim Halil Yücer, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Can Ayvazoğlu, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 13-25, 16-25, 19-25

Süre: 72 dakika (24, 23, 25)

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