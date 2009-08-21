Halil Üner cezaevinden çıktı

‘Çek Kanununa Muhalefet’ iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 Ağustos’ta tutuklanan Kepez Belediyesi’nin teknik adamı Halil Üner’in gerekli işlemlerin ardından serbest kaldığı bildirildi. 3-4 yıl öncesi yaşanan bir imza karışıklığı nedeniyle tutuklanan deneyimli coachun mevcut borcun karşılığı teminat gösterdiği için serbest kaldığı ileri sürüldü. Üner, yardımcısı Mehmet Bitim’e verdiği program nedeniyle Kepez’in hazırlık süreçinde geri kalmadığını söylerken, yabancı oyuncuların gelecek hafta Antalya’da olacağını açıkladı. Bu arada Kepez yönetiminin Üner’le bir toplantı yapacağı ve toplantının sonucunda da Üner’in kulüpteki geleceğinin belli olacağı iddia edildi.