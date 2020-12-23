Süper Lig 'in 15. haftasında oynanacak dev maçın hakemi belli oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu atamanın açıklanmasının ardından taraftarlar Halil Umut Meler kimdir? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Halil Umut Meler kimdir?

1986 yılında dünyaya gelen hakem Halil Umut Meler İzmir Selçuk’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Makedon göçmeni olduğunu belirten Halil Umut Meler evlidir eşi ise İzmir Selçuk’ludur. Ailesi Selçuk’ta yaşamaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Bu sezon neler yaptı?

Halil Umut Meler 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. Bu sezon Halil Umut Meler 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 dostluk maçı, 1 UEFA Uluslar Ligi ve 6 da Süper Lig maçını yönetti.

Bu sezon Meler, 33 sarı kartına başvurdu ve bir kez de kırmızı kartına başvurdu sadece. Toplamda 7 kez de penaltı noktasına gitti.