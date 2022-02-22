Önal, yaptığı açıklamada, “Son haftalarda üzücü sonuçlar alıyoruz. Top çizgiyi geçmediği sürece kazanamıyorsunuz. Tıpkı sezon başındaki gibi oldu. Şanssız mağlubiyetler alıyoruz. Gelinen süreçte Göztepe maçı çok önemli bir hale geldi. Bu maçı taraftarlarımızın vereceği destekle kazanmayı arzu ediyoruz. İnşallah da kazanacağız ve çıkışımızın başlangıcı olacak. Buralara kolay gelmedik, kolay da pes edecek değiliz. Tek hedefimiz galibiyet. Bunu da başarmak istiyoruz” dedi.

Tüm taraftarları stada davet eden Önal, “Pazar günü herkes iki saatini Giresunspor için ayırmalı. Tek vücut ve tek yumruk olarak Giresunspor’umuzu desteklemeliyiz” diye konuştu.

İHA