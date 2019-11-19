Halil İbrahim Dervişoğlu: Trabzonspor şampiyon olabilir

Ümit Milli Takım’ın yıldızlarından Halil İbrahim Dervişoğlu, Trabzonspor’la ilgili konuştu.

Sezon başında adı transferde anılan 19 yaşındaki forvet, “Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor’un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım’dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum” dedi. Geleceğiyle ilgili de konuşan Halil, “Türkiye ligine sıcak bakıyorum. Büyük takımlarda seviye yukarıda ama senelerin ne getireceğini bilemiyorum” ifadelerini kullandı.