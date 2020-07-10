Halil Duman kimdir? Halil Duman kariyeri

Halil Duman, Beşiktaş altyapısının Türk futboluna armağan etmeyi planladığı yeni isimlerden. Sergen Yalçın döneminde başlayan gençlik hamlesinin bir ürünü olması beklenen Halil Duman, Beşiktaş A Takımı'nın gelecek maçlarında Siyah-Beyazlı forma ile boy gösterebiliriz. Beşiktaşlı çoğu futbolseverin ismen tanıdığı ancak çıplak gözle 90 dakika izlemediği Halil Duman, gelişmekte olan fiziği ile dikkat çeken isimlerden. Bu merak, Halil Duman kimdir, mevkisi nedir, kaç yaşında, kariyeri nasıl? sorularını beraberinde getiriyor. Bu içeriğimizde bu sorulara yanıtladık.

Halil Duman'ın kariyeri

Halil Duman, 5 yıldan bu Beşiktaş çatısı altında futbol kariyerini sürdürüyor. Genç yıldız normal sezonda 19 yaşaltı takım kadrosunda yer alıyordu. Bu sezon 19 yaşaltı takımında 20 resmi maça çıkan Halil, savunmanın merkezinde görev yapıyor. Toplam 1763 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu Beşiktaş 19 yaşaltı takımına 1 gol, 1 asistle katkı sağladı.

Halil Duman, 26 Şubat 2020 tarihinde Beşiktaş'la sözleşme yeniledi. Genç savunmacının mukavelesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor. Son resmi maçını 28 Şubat 2020'de 19 yaşaltı formasıyla Alanyaspor'a karşı foynayan Halil Duman, son dönemde diğer gençler gibi Beşiktaş A takımı ile idmanlara çıkıyor.

Halil'in Beşiktaş'ın gelecek maçlarında Sergen Yalçın tarafından A takım maç kadrosuna dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor, Halil Duman, zaman zaman 19 Yaşaltı Milli Takımı'nda da şans buluyor.