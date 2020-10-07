Hollanda ekibi FC Twente, İngiltere Championship'te mücadele eden Brendford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sitesine konuşan Halil Dervişoğlu, "Sabırsızlıkla takıma katılmayı bekliyorum. Twente yetkililerinin benimle kurduğu ilk iletişim, beni heyecanlandırdı ve kulübe katılmam için cesaret verdi. Takım, sezona iyi başladı ve sezonu kupalar kazanarak kapatmak için oldukça hırslı. Ben de bunun parçası olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

20 yaşındaki forvet, altyapı milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. 19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye milli takımlarında görev alan Dervişoğlu, 10 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol kaydetti.



