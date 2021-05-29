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Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford Premier Lig'e yükseldi

Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Championship play-off finalinde Swansea'yi 2-0 yendi ve Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship play-off finalinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup ederek Premier League'e yükseldi. Galatasaray 'da kiralık olarak bu sezon forma giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisi Brentford'da bulunuyor. Kulüp tarihinde ilk kez Premier Lig'de mücadele edecek.

Mücadelenin başından itibaren rakibine kendi oyununu kabul ettiren Brentford 10. dakikada kazandığı penaltıyı sezonun flaş ismi Toney ile gole çevirdi ve skoru 1-0'a getirdi. Maçın 20. dakikasında bu kez hızlı hücumda Marcondes topu ağlara gönderen isim oldu ve skoru 2-0'a getirdi. 


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İlk yarıda attığı gollerle skor tabelasında üstünlüğü alan Brentford, rakibi Swansea'ye neredeyse hiç şans tanımadı. Ayrıca 65. dakikada Swansea'de Fulton rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı. 

Mücadelede başka gol olmayınca Brentford 2-0'lık skorla Premier Lig'e yükselmenin büyük sevincini yaşadı.

Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselen Brentford, 180 milyon pound ödülü almaya hak kazandı.

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