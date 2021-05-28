Galatasaray'da gündem seçim olsa da bir taraftan transferle ilgili sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Devre arasında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 6 aylık performansıyla piyasa değerini ikiye katlayan 21 yaşındaki golcünün transferi zora girse de oyuncunun menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu, Halil'in Galatasaray'da kariyerine devam etmesini istiyor.

Galatasaray'da yeniden doğdu!

Sezonun ilk yarısında Hollanda ekibi Twente'de kiralık olarak forma giyen ve beklentileri karşılayamayan Halil Dervişoğlu 233 dakika forma giymiş gol asist performansı ortaya koyamamıştı.

Devre arasında Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralanan ve sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Halil Dervişoğlu 12 maçta 583 dakika şans bularak 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Ailesi Galatasaray'ı istiyor!

Halil Dervişoğlu'nun menajerliğini yapan ve Galatasaray transferinde de başrolü oynayan babası Muzaffer Dervişoğlu oğlunun Sarı-Kırmızılı formayla kariyerine devam etmesine sıcak bakıyor. Dervişoğlu ailesi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını tribünden takip ederek Halil'e destek vermişti.

Halil Dervişoğlu'nun ailesi Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrası editörümüz Yakup Çınar ile kısa süre sohbet ederek bu pozu vermişti.

Galatasaray'da fiyatını ikiye katladı!

A Milli Takım'a ilk kez davet alan ve Azerbaycan maçıyla birlikte milli formayı giyerek ilk maçında golünü atan Halil Dervişoğlu Galatasaray'a geldiğinde piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ydu. Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansın ardından 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro'ya yükseldi.

Kiralık satınalma formülü

Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro'ya çıksa da Brendford kulübünün oyuncuyu 5 milyon Euro'dan aşağı satmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yeni seçilecek Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil'i kiralık satınalma opsiyonuyla kadroya katmaya çalışacak!

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL



