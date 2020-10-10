Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu'nda son dakika tokat açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu tokat atma olayı olmadığı ve sadece itişme yaşandığını belirtti.

İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklaması...

Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi.