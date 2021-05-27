A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan’ı 2-1 mağlup etti. Ay Yıldızlı formayı ilk kez giyen ve gol atma başarısı gösteren Halil Dervişoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Halil, hocası Şenol Güneş'e teşekkür etti, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün Ay-Yıldızlı formayla ilk maçıma çıktım. Çok mutlu ve gururluyum. Şenol Hocama da çok teşekkür ederim. Bugün biraz daha iyi olabilirdik. İnşallah turnuvaya kadar daha da iyi olacağız. Kerem için de çok mutluyum. İnşallah daha iyi yerlere gelir.''





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