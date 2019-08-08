Halil Dervişoğlu transferi resmen açıklandı!

Halil Dervişoğlu için Trabzonspor ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddettiğini duyuran Sparta Rotterdam, 19 yaşındaki golcü futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı. Hollanda kulübü, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı haberde gurbetçi futbolcunun Championship Ligi ekiplerinden Brentford'a transfer olacağını açıkladı.

Sparta Rotterdam'ın futbol A takım direktörü Henk van Stee ise FOX Sports Hollanda'ya verdiği demeçte bugün sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya giden Halil için yapılan anlaşmanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Genç yıldız için ödenecek bonservis bedelinin ise 3 milyon euro dolaylarında olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler